Cile: proteste sociali, condannato colonnello della polizia per violenze su un manifestante (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indh critica inoltre l'assegnazione al ministero dell'Interno delle partite destinate alle "riparazioni economiche" nella legge di Bilancio 2022, sottolineando che queste dovrebbero essere gestite da una Commissione apposita. In materia di garanzie, l'Istituto ritiene "insufficiente" anche la recente riforma della Polizia presentata dal governo Pinera. "Chiediamo un passo in più", ha detto Micco. Il 21 settembre il governo del Cile ha promulgato un nuovo protocollo di azione delle forze di sicurezza per le operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico che teneva conto delle indicazioni dell'Indh e della sottosegreteria dell'Infanzia e dei diritti umani. (Abu)