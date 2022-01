Usa: rilasciato a Washington il leader dei "Proud Boys" Enrique Tarrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Henry "Enrique" Tarrio, leader del gruppo statunitense di estrema destra dei "Proud Boys", è stato rilasciato dal carcere di Washington Dc, dopo oltre quattro mesi di detenzione. Lo scrive il quotidiano "Usa Today", ricordando che l'attivista è stato incriminato e condannato a cinque mesi di carcere dopo aver rubato e bruciato uno striscione del movimento Black Lives Matter da una chiesa di Washington. Tarrio aveva già tentato a novembre di ottenere una scarcerazione anticipata, adducendo come motivazione le condizioni in cui versava in carcere. Il giudice della Corte superiore di DC, Jonathan H. Pittman, ha affermato di credere a molte delle accuse di Tarrio e che il dipartimento di Correzione ha ammesso che il leader estremista aveva in realtà ragione in molte delle sue affermazioni, ma ha aggiunto che Tarrio non ha presentato "ragioni straordinarie e convincenti" per essere rilasciato in anticipo.(Nys)