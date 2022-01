Quirinale: Renzi, oggi candidatura Berlusconi ha fatto passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi Berlusconi ha fatto un passo indietro, non un passo in avanti” nella corsa alla candidatura per il Quirinale. Ne è convinto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che nell’introduzione all’assemblea dei grandi elettori del partito. Per l’ex premier quella emersa oggi nel corso del vertice del centrodestra e stata “un’indicazione di Berlusconi a metà perché hanno detto che deve verificare se ha i numeri”. Più in generale, Renzi ha sottolineato come i rischi maggiori li stiano correndo Matteo Salvini e Giorgia Meloni, perchè "i numeri" per eleggere il Capo dello Stato, "li hanno loro: se sono capaci portano a casa il risultati, se non lo sono saranno colpiti dalla 'sindrome Bersani'". (Rin)