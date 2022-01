Energia: Cile, tribunale sospende aggiudicazione ultime concessioni su litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Cile ha ordinato venerdì di sospendere la recente aggiudicazione di due concessioni per lo sfruttamento del litio nel nord del Paese. E' quanto ha stabilito la corte d'appello di Copiapò, che ha accolto due diversi ricorsi di protezione e ha ordinato al governo uscente di Sebastian Pinera di "non innovare" in materia estrattiva, riferisce il quotidiano "La Tercera". Uno dei ricorsi era stato presentato dallo stesso governatore della regione di Atacama dove si trovano le saline, Miguel Vargas Correa, ancor prima dell'aggiudicazione delle concessioni. Correa sostiene la necessità di preservare sia l'ecosistema delle saline che l'attività turistica. Il secondo è stato presentato dalla comunità indigena Colla Pai Ote, che si trova già in conflitto con le miniere attive nella regione. (segue) (Abu)