Energia: Cile, tribunale sospende aggiudicazione ultime concessioni su litio (3)

- Il presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, aveva definito come "una cattiva notizia" l'aggiudicazione delle due importanti concessioni per lo sfruttamento del litio annunciata dal governo uscente. "Si tratta di un episodio che mi ricorda quelle leggi lasciate all'ultimo momento da Pinochet prima di abbandonare il potere e che finiscono per legare i cileni in questo caso per 20 anni", ha affermato Boric. "Ci aspettavamo che il governo uscente ci permettesse avere un dibattito di più ampio respiro", ha aggiunto. Tra le opzioni nel programma di governo di Boric in materia di litio figura anche quella della creazione di una società statale, come nel caso del gigante del rame Codelco, che oltre alla redditività cerchi di agire in linea con le esigenze delle comunità locali, nel rispetto dell'ambiente e a favore dello sviluppo produttivo nazionale. (segue) (Abu)