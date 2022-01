Energia: Cile, tribunale sospende aggiudicazione ultime concessioni su litio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo di Sebastian Pinera, l'ingresso delle due compagnie nel mercato permetterà invece di "aumentare il dinamismo dell'industria locale del litio in modo da far recuperare al Cile la sua posizione nel mercato globale". Le quote aggiudicate, si legge nella nota, rappresentano solo l'1,8 per cento delle riserve stimate del minerale nel Paese. Prima dell'inizio della tappa di esplorazione le due società dovranno ottenere i permessi di impatto ambientale e avviare un processo di dialogo con le comunità locali della zona di Atacama. Tra le clausole della concessione, anche una che permette agli aggiudicatari di destinare una parte delle royalties a investimenti su ricerca e sviluppo. Quest'ultimo punto sarebbe stato aggiunto su richiesta dello staff del presidente eletto Gabriel Boric, che aveva manifestato il suo disappunto per l'assegnazione di un appalto strategico da parte del governo uscente. (Abu)