Quirinale: Renzi, pronti a votare candidato centrodestra ma non Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha chiarito oggi che qualora il centrodestra presentasse per il Quirinale “un candidato che fa l'interesse dell'Italia, autorevole, credibile e adatto, noi siamo pronti a votarlo”. Nel corso dell’introduzione all’assemblea dei grandi elettori del partito, Renzi ha aggiunto: “Bisogna capire chi è” ed in ogni caso “il centrodestra dovrà presentare un nome diverso da quello di Berlusconi. Vedremo se sarà in grado”.(Rin)