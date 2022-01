Roma: Baglio-Tempesta (Pd), più risorse a scuola, sociale e verde, è bilancio di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "E' iniziata la discussione in Assemblea capitolina sul Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento unico di programmazione. Grazie al lavoro della Giunta, e delle commissioni capitoline il Bilancio arrivato oggi in aula si caratterizza come un provvedimento di rinascita, rinforzato con risorse ad hoc in settori cruciali per la vita cittadina rispetto al bilancio trovato al momento del nostro insediamento". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Aula Giulio Cesare Valeria Baglio e la presidente della Commissione capitolina Bilancio Giulia Tempesta. (segue) (Com)