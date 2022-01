Roma: Baglio-Tempesta (Pd), più risorse a scuola, sociale e verde, è bilancio di sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma può ripartire soltanto scommettendo su settori strategici per le esigenze della comunità e per questo abbiamo previsto più risorse per i Municipi che avranno 10 milioni di euro in più, le politiche sociali con un incremento di 31 milioni, le scuole a cui andranno oltre 100 milioni in più rispetto al 2021, abbassando le tariffe a favore delle famiglie. Inoltre per la salvaguardia dell'ambiente e del verde urbano ci saranno più di 30 milioni di euro. Per il comparto culturale sono previsti 3,5 milioni e 17 milioni per la valorizzazione del personale capitolino e per l'efficientamento dei servizi al cittadino", proseguono le consigliere del Pd. (segue) (Com)