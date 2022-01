Roma: Baglio-Tempesta (Pd), più risorse a scuola, sociale e verde, è bilancio di sviluppo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel bilancio ci sono risorse per intervenire su temi a noi molto cari, cruciali per rendere Roma una città inclusiva e accessibile, una Capitale che cresce e guarda al futuro, recuperando la propria dimensione e vocazione internazionale. Abbiamo previsto maggiori stanziamenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'istituzione di una task force dedicata all'assegnazione dei fondi regionali per chi aspetta da troppo tempo i bonus affitti, ancora non assegnati; per la formazione professionale, per aiutare la ripartenza del turismo e aumentare le manifestazioni culturali. Inoltre, abbiamo inserito nel Documento Unico di Programmazione emendamenti con fondi aggiuntivi: per poli culturali e di aggregazione giovanile; per progetti di efficientamento energetico; per la realizzazione di strade Verdi in tutti Municipi; per la forestazione urbana", aggiungono Baglio e Tempesta. (segue) (Com)