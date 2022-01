Bolivia-Cile: Covid, adottate misure per velocizzare transito camion alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Bolivia e Cile hanno concordato misure straordinarie destinate a velocizzare la realizzazione dei test per il rilevamento del Covid-19 nel punto di frontiera di Tambo Quemado, dove negli ultimi giorni si è registrato una congestione di oltre 1000 camion da trasporto in attesa dei risultati del tampone. Una delle misure adottate, ha spiegato il viceministro del Commercio estero boliviano, Benjamin Blanco, è l'adozione di un pre-registro dei documenti e delle informazioni relative ai trasportatori che passeranno per il valico verso il Cile. Oltre a questo i due governi hanno aumentato i turni di lavoro del personale di frontiera e hanno assegnato altri sei medici per ognuno dei due lati. "Siamo sicuri che con queste misure riusciremo a decongestionare il traffico", ha aggiunto Bianco.(Brb)