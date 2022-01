Energia: Palmeri (Polo), disposto a votare mozione m5s se va in direzione del lavoro fatto con la maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Leggeremo l’annunciata mozione del MoVimento 5 Stelle che potrà essere votata nella prossima seduta del Consiglio Regionale e se il testo andrà nella direzione su cui con la maggioranza abbiamo lavorato in particolare nell’ultimo anno sono disponibile a votarla, almeno in questi punti, perché sarebbe una certificazione che la strada intrapresa è quella giusta sui temi delle comunità e dell’autonomia energetica insieme a quello delle rinnovabili. Rilanciamo però con la necessità di un’iniziativa a brevissimo termine contro il caro bollette che sta penalizzando non solo le famiglie, ma anche le imprese lombarde. Di tutto il territorio nazionale, è la Lombardia che sta per essere costretta a pagare il prezzo più alto… Ed essere insieme per tenere il punto, anche nei confronti del Governo, è fondamentale”. Lo afferma Manfredi Palmeri, Consigliere Regionale liberale di maggioranza e capogruppo del Polo di Lombardia a Palazzo Pirelli, in merito al documento sul tema, che arriverà nei prossimi giorni in Aula per essere esaminato. ”Accanto all’intervento nel breve periodo - prosegue - il sistema delle imprese chiede di poter competere ad armi pari con altri territori, mentre al contrario la attuale penalizzazione rischia di essere ancora maggiore. Questo obiettivo si può raggiungere con un’attività di giusta rappresentazione degli interessi della Lombardia nelle decisioni nazionali, ma anche attraverso scelte dirette della Regione e su questo deve essere lanciato un grande dibattito pubblico strutturato con gli attori principali del sistema con una Conferenza Programmatica ad hoc che porti da qui alla fine della legislatura a un intervento normativo, anche sulla base del patrimonio di lavoro effettuato in questi anni in Commissione ambiente”. (Com)