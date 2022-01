Argentina: ondata di caldo, toccato record storico di consumo elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema elettrico argentino ha registrato nel pomeriggio di venerdì (ora locale) il record storico di consumo di energia elettrica con 27.983 Megawatt a causa dell'ondata di caldo che attraversa da alcuni giorni la zona centrale e settentrionale del paese con temperature attorno ai 40 gradi. Il picco di domanda elettrica sta mettendo in crisi l'intera rete di distribuzione anche se non si stanno verificando blackout di massa come era stato pronosticato. Sono ad ogni modo migliaia gli utenti che stanno soffrendo interruzioni del servizio soprattutto nell'area della capitale Buenos Aires. (segue) (Abu)