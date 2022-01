Ecuador: avvio celebrazioni per espansione riserva marina delle Galapagos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi in Ecuador cerimonia per celebrare per l'espansione della riserva marina delle isole Galapagos. Il presidente, Guillermo Lasso, firmerà il decreto esecutivo che ufficializza l'espansione dell'area ambientale protetta, aggiungendo 60 mila chilometri quadrati alla zona già sotto tutela. Alla cerimonia parteciperanno anche l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e il presidente della Colombia, Iván Duque. Saranno presenti anche i ministri degli Esteri di Costa Rica e Panama, e parteciperanno alcuni ambasciatori esteri accreditati nel Paese. L'ampliamento dell'area protetta arriva dopo l'annuncio del presidente lo scorso novembre a Glasgow, nel Regno Unito, nel corso il vertice sul clima Cop26. Sabato 15 gennaio presso il Charles Darwin Inspiration Complex, Lasso riceverà un riconoscimento per questa decisione da parte di alcune Organizzazioni non governative (Ong) ambientaliste locali.(Brb)