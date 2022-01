Roma: camper in fiamme in zona corso Francia, strade chiuse durante spegnimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un camper, intorno alle 19:00, per cause da accertare, ha preso fuoco per poi esplodere in via Svezia all'altezza del viadotto di corso Francia. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli hanno immediatamente circoscritto l'area e con l'ausilio dei colleghi del XV Gruppo Cassia hanno provveduto alle chiusure temporanee per consentire l'intervento dei vigili del fuoco subito allertati e che provvederanno agli accertamenti del caso per stabilire cause dell'accaduto. Al momento non risultano persone ferite. (Rer)