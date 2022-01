Usa: Biden annuncia investimento da 27 miliardi di dollari per finanziare riparazioni dei ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un investimento di quasi 27 miliardi di dollari per finanziare le riparazioni e sostituire dei ponti in tutto il Paese. "L'amministrazione Biden-Harris è entusiasta di lanciare questo programma per riparare migliaia di ponti in tutto il Paese, il più grande investimento dedicato ai ponti dalla costruzione del sistema autostradale interstatale", ha dichiarato il segretario ai Trasporti, Pete Buttigieg, in una nota. "La modernizzazione dei ponti americani aiuterà a migliorare la sicurezza, sostenere la crescita economica e migliorare la vita delle persone in ogni parte del Paese, nelle comunità rurali, suburbane, urbane e tribali" , ha aggiunto. Il dipartimento dei Trasporti lancerà il programma di sostituzione, riabilitazione, conservazione, protezione e costruzione dei ponti che fornirà 26,5 miliardi di dollari agli Stati, al Distretto di Columbia e a Porto Rico in cinque anni e 825 milioni di dollari per le strutture di trasporto locale. Il finanziamento fa parte del pacchetto infrastrutturale bipartisan da 1.200 miliardi di dollari che Biden ha firmato a novembre e prevede di contribuire alla riparazione di circa 15 mila ponti autostradali. (Nys)