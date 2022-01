Olimpiadi: Paesi Bassi e Danimarca non invieranno diplomatici ai Giochi invernali di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi non invierà rappresentanti diplomatici a Pechino durante le Olimpiadi invernali previste il prossimo mese di febbraio a causa delle restrizioni attualmente anti-Covid in vigore in Cina. "A causa delle misure contro il Covid-19 in vigore in Cina, ci sarebbero solo limitate opportunità di contatti bilaterali con il Paese ospitante dove la grande preoccupazione dei Paesi Bassi per la situazione dei diritti umani potrebbe essere discussa in modo significativo", ha affermato il ministero degli Esteri in una nota. Il governo olandese si unisce così a diversi Paesi occidentali fra cui Australia, Regno Unito, Canada, Giappone e, poco fa, anche Danimarca che hanno già annunciato il boicottaggio dei Giochi. (Res)