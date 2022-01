Roma: Baglio-Tempesta-Angelucci (Pd), in bilancio più fondi per moda e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Nel Bilancio di previsione, attualmente in discussione in Assemblea, ci saranno maggiori risorse destinate alla moda e al turismo. E' un motivo di grande soddisfazione, perché è il frutto dell'ottimo lavoro svolto dalla Commissione Turismo e Moda e dal gruppo del Partito democratico per potenziare la spesa corrente a sostegno di comparti strategici per Roma. Si tratta di risorse fondamentali per promuovere l'immagine della Capitale nel mondo, tornare ad attrarre turismo internazionale, sostenere la filiera della moda e settori e lavoratori che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi economica generata dalla pandemia". Lo dichiarano la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio, la presidente della Commissione capitolina Bilancio Giulia Tempesta e il presidente della Commissione capitolina Turismo, Moda e Relazioni internazionali Mariano Angelucci.(Com)