Ecuador: Covid, registrato tasso di positività più basso da inizio pandemia

- L'Ecuador ha registrato oggi un tasso di mortalità da Covid-19 di 1,6 morti ogni mille abitanti, il più basso da inizio pandemia e ben al di sotto dei 43 decessi per mille abitanti registrati nell'aprile 2021 quando la seconda onda pandemica ha raggiunto il suo picco. Lo ha reso noto il ministero della Salute nel suo bollettino odierno, evidenziando che il risultato è stato favorito dalla vaccinazione in massa della popolazione. Ad oggi, l'80,71 per cento della popolazione candidata alla vaccinazione ha ricevuto il ciclo vaccinale completo. Si tratta di 12,9 milioni di persone. Il ministro della Salute, Ximena Garzon, ha dichiarato che il modo migliore per i cittadini di aiutare ad affrontare e superare la pandemia è attraverso la vaccinazione, anticipando che da febbraio anche i bambini di 3 e 4 anni dovrebbero iniziare a ricevere le prime dosi del vaccino. (Brb)