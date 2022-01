Fisco: Baratto (CI), è tempo che sia più equo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Con i colleghi di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia abbiamo condiviso 5 importanti emendamenti firmati dal nostro capogruppo Marco Marin e dagli omologhi di centrodestra al disegno di legge sulla delega fiscale, su temi di cruciale importanza. Si prevede un ampliamento della rateizzazione delle imposte, il potenziamento del regime forfettario, pretendendo al contempo l'introduzione di norme che favoriscano il sorgere di un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, prevedendo l'approvazione dello statuto dei diritti del contribuente per via costituzionale". Lo afferma in una nota il deputato di Coraggio Italia, Raffaele Baratto. "Crediamo inoltre - aggiunge Baratto - che rappresenti una questione di civiltà sospendere le proposte di revisione del catasto avanzate in questi mesi. Come Coraggio Italia abbiamo chiesto di inserire tra i principi cardine di questa riforma fiscale il mantenimento della progressività del sistema fiscale, ispirandolo però alla tutela delle giovani generazioni. Non possiamo pretendere che i giovani rimangano ad investire il loro tempo e le loro professionalità in questo paese se lo Stato non lo rende conveniente. E' il momento di restituire ai nostri ragazzi un po' si speranza". Per Baratto "altro punto cruciale è l'introduzione tra i principi della delega di un passaggio espresso volto garantire una graduale riduzione della pressione fiscale: riteniamo essenziale che ogni riforma fiscale non possa trascurare l'impegno a ridurre le imposte, gradualmente, portandole ai livelli della media Ue. In Italia da troppo tempo si ignora che il carico fiscale sui redditi d'impresa e produttivi è troppo alto. Eppure migliaia di imprese continuano tenacemente a resistere, malgrado la contingenza economia. Dobbiamo loro l'impegno di razionalizzare e ridurre il carico fiscale, rendendo il prelievo più efficiente", conclude. (Com)