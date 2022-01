Brasile: raggiunto il milione di unità di generazione di energia solare autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha raggiunto il traguardo di un milione di unità di generazione di energia solare fotovoltaica autonome. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dell'energia solare fotovoltaica (Absolar). In tutto, la generazione solare distribuita conta su 8,6 gigawatt (Gw) di potenza installata nel Paese. Il maggior numero di unità di consumo con una propria generazione di energia solare è costituito dalle residenze private, per il 76,6 per cento del totale. I consumatori nei settori del commercio e dei servizi rappresentano il 13,4 per cento, mentre i produttori rurali rappresentano il 7,6 per cento, seguiti dalle industrie con il 2,1 per cento. Nonostante il risultato considerato positivo, Absolar sottolinea tuttavia che i numeri corrispondono solo all'1,1 per cento degli oltre 89 milioni di consumatori di elettricità nel Paese. (Brb)