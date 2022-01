Cile: proteste sociali, condannato colonnello della polizia per violenze su un manifestante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto elaborato dall'Istituto nazionale per i diritti umani (Indh) in occasione dei due anni dall'inizio delle proteste, segnala d'altra parte che i risultati in materia di risarcimento e accertamento degli abusi commessi dalla Polizia durante le proteste sono ancora scarsi. "Due anni dopo l'inizio della più grave crisi dal ritorno della democrazia, dove si sono registrate le più gravi violazioni dei diritti umani, lo Stato del Cile non adempie ai propri doveri. Oggi siamo più vicini all'impunità che alla giustizia", aveva detto il direttore dell'Indh, Sergio Micco, presentando il rapporto. Il documento fotografa lo stato di avanzamento in quattro aree nelle quali erano state fatte delle "raccomandazioni al governo", ovvero quelle della "verità, giustizia, riparazione e garanzie di non ripetizione". Secondo il monitoraggio effettuato dall'Istituto, "solo un terzo delle raccomandazioni è stato parzialmente attuato, mentre il resto è in attesa di attuazione". (segue) (Abu)