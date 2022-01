Cile: proteste sociali, condannato colonnello della polizia per violenze su un manifestante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto segnala che delle 3.072 denunce sporte dallo stesso Istituto, solo 70 hanno avuto un seguito, e che a fronte di 136 imputati si registravano ad ottobbre solo quattro condanne. "Abbiamo fatto pochissimi progressi, meno dell'1 per cento delle denunce che sono entrate nel sistema penale sono state formalizzate", ha detto Micco, secondo cui si tratta di numeri "devastanti". Secondo il direttore dell'Indh "lo Stato si è rifugiato nell'idea sbagliata che la giustizia sia solo compito dei tribunali, ma si tratta di un errore perché il funzionamento dei tribunali, che non è né rapido né sbrigativo, è peggiorato". "Alle carenze strutturali se ne sono aggiunte altre circostanziali, come la pandemia", ha detto Micco. (segue) (Abu)