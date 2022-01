Venezuela: ancora morti in scontri tra bande armate a oriente, possibile partecipazione Eln (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fatto, come confermano oramai numerosi analisi di sicurezza, in Venezuela operano non solo gli elementi dell'Eln, ma anche i membri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) che non hanno aderito agli accordi di pace del 2016, e per questo genericamente definiti "dissidenti", oltre ad altre formazioni "minori". Gruppi che si contendono il controllo delle attività criminale nelle zone più periferiche del Paese, a partire dall'estesa frontiera occidentale con la Colombia. Nel cuore del Paese, compresa la capitale Caracas, è invece ritenuta predominante la presenza dei gruppi paramilitari noti come "collectivos", ritenuti tollerati dal governo. (Vec)