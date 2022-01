Roma: Celli, al via lavori aula su previsionale bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' iniziata oggi, con l'illustrazione della manovra da parte del Sindaco Gualtieri e dell'assessore Scozzese, la discussione generale sul Bilancio previsionale 2022 in Assemblea Capitolina, che vedrà l'Aula impegnata tutti i giorni della prossima settimana. Oggi e lunedì le riunioni si svolgono online, mentre da martedì si torna in presenza in Campidoglio con l'Assemblea convocata tutti i giorni dalle 10 alle 19 e venerdì dalle 10 a oltranza. Dopo la discussione generale con gli interventi dei consiglieri si proseguirà con l'esame di ordini del giorno ed emendamenti fino ad arrivare al voto finale. Una maratona che impegnerà tutti i gruppi nello sforzo condiviso di dotare Roma dello strumento di programmazione e gestione che possa attivare e rafforzare l'operato dell'Amministrazione. Sugli approfondimenti tecnici legati alla modalità di accesso in sicurezza l'Ufficio di Presidenza si riunirà per conoscere le ulteriori informazioni richieste agli uffici". Così in una nota la presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. (Com)