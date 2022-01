Energia: vicepremier russo Novak, Gazprom e Russia non colpevoli della crisi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Gazprom e la Russia non sono da criticare per la crisi energetica in atto in Europa. E' quanto sostiene il vicepremier russo, Aleksander Novak, il quale ha parlato all'emittente televisiva "Rossiya1". "Certamente, né Gazprom né la Russia sono da criticare qua", ha dichiarato Novak, spiegando invece che il lungo inverno ha esaurito le riserve e la ripresa economica ha determinato un flusso del Gas naturale liquefatto da Paesi come Stati Uniti e Qatar verso l'Asia.(Rum)