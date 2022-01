Paesi Bassi: Covid, annullate parzialmente le restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi allenteranno le più stringenti restrizioni anti Covid-19 ma è ancora presto per una riapertura totale. Lo ha annunciato il premier olandese, Mark Rutte, parlando in conferenza stampa. "Ci sono grandi incertezze e quindi non si può riaprire tutto contemporaneamente. Capisco la delusione dei settori che non possono ancora aprire", ha dichiarato Rutte. A riaprire nei Paesi Bassi sarà il settore dell'istruzione e quello delle attività sportive, mentre saranno nuovamente ammesse anche visite nei negozi e nei parrucchieri senza un appuntamento anche se con un numero contingentato di accessi.(Res)