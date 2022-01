Energia: M5s, Governo non attenda oltre, serve intervento contro caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La situazione sul fronte rincari energetici è drammatica: tante imprese non sono in grado di poter proseguire con la produzione con lo scenario attuale, e troppe famiglie rischiano di non avere soldi a sufficienza per far fronte alle bollette da capogiro che si vedranno arrivare. Ci aspettiamo che il governo non attenda ancora per intervenire". Così in una nota i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. Come Movimento 5 stelle "le nostre proposte le abbiamo messe in campo, partendo da un abbattimento dell’Iva sugli aumenti per il 2022. Inoltre - proseguono - riteniamo che sia necessario attivare meccanismi di rateizzazione senza ulteriori oneri, un contributo di solidarietà da parte dei produttori e dei fornitori e infine un fondo di garanzia per gli accordi di fornitura di energia da fonti rinnovabili a lungo termine. Su tutto questo siamo disposti a fare la nostra parte, e stiamo lavorando anche a un altro pacchetto di proposte strutturali sul lungo periodo, ma ci aspettiamo un segnale dall’esecutivo. I 3,8 miliardi sin qui stanziati non sono sufficienti e non possiamo permetterci altre settimane di immobilismo”, concludono i senatori. (Com)