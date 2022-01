Colombia: ministro Difesa, Russia collabora con le forze militari in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intellingence colombiana è al corrente che la Russia collabora con le forze militari in Venezuela. Lo ha detto il ministro della Difesa colombiano Diego Molano. "Le informazioni dell'intelligence mostrano che la Russia collabora con le forze di sicurezza bolivariane e, ovviamente, questa è una questione nota in Colombia e nel mondo", ha detto il ministro, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo”. "Quello che è chiaro ed evidente nel nostro caso è che la Forza pubblica sta schierando da diversi mesi, al confine con il Venezuela, ad Arauca, a La Guajira e Norte de Santander, unità del comando congiunto contro il narcotraffico per proteggere i colombiani alla frontiera”, ha aggiunto. (segue) (Mec)