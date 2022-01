Colombia: ministro Difesa, Russia collabora con le forze militari in Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Più volte nella mia attività ho avuto modo di apprezzare quanto sia prezioso il contributo di Nova al mondo dell’informazione" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- La dichiarazione di Molano arriva dopo che ieri il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, in un'intervista al canale televisivo "Rtvi" non ha confermato né escluso nulla per quanto riguarda l'ipotesi di schierare infrastrutture militari russe in Venezuela e a Cuba. Poco prima il diplomatico aveva dichiarato che Mosca e Washington hanno molti problemi nelle relazioni bilaterali, i quali devono essere affrontati, osservando che il dialogo tra Russia e Stati Uniti non si ferma, ma prosegue secondo linee diverse. Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino, ha commentato le critiche suscitate dalle dichiarazioni del viceministro russo affermando che "la cooperazione militare tra Russia e Venezuela già esiste". (Mec)