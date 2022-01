Quirinale: Rojc (Pd), scelta centrodestra non aiuta a unire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta del centrodestra non aiuta l'assemblea dei grandi elettori a individuare la figura che dovrebbe unire le forze politiche e soprattutto gli italiani in un passaggio cruciale della nostra storia". Lo dichiara la senatrice del Partito democratico Tatjana Rojc, dopo la nota congiunta seguita al vertice del centrodestra a Villa Grande a Roma, sulla candidatura al Quirinale di Silvio Berlusconi. "E' auspicabile - aggiunge in una nota - che ulteriori valutazioni possano portare le componenti del centrodestra a mettere a disposizione del Paese buona volontà e disposizione istituzionale, per lavorare assieme e portare al Quirinale la figura di alto profilo in cui tutti possano riconoscersi". (Com)