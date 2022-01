Cultura: assessore Roma, aumentano risorse in bilancio, settore centrale per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento delle risorse destinate alla cultura nel bilancio previsionale del 2022 annunciato oggi dal sindaco Roberto Gualtieri all'Assemblea Capitolina è il segno di quanto questa amministrazione consideri centrale e strategico questo settore per il rilancio della vita della nostra città." A dichiararlo in una nota l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "Nella nostra visione di Roma la cultura deve essere infatti un potente strumento di inclusione e di crescita, come ha detto lo stesso sindaco, oltre che un grande mezzo per affermare l'identità aperta e globale della città, un forte attrattore di risorse e un terreno fertile per la creatività e l'innovazione. Noi dobbiamo in questo momento procedere contemporaneamente in due direzioni: bisogna delineare una visione strategica per una proposta culturale all'altezza della nostra storia e nel contempo si deve amministrare l'esistente con serietà, rigore e onestà. L'aumento delle risorse in Bilancio annunciato dal sindaco è, assieme ai nuovi ingenti fondi del Pnrr e della nuova programmazione dei fondi europei ordinari 2021-2027 in arrivo, il segno che questo cammino è iniziato", ha concluso Gotor. (Com)