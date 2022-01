Quirinale: Di Stefano, posizione M5S è per presidente migliore nel minor tempo possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La posizione del MoVimento 5 Stelle sul Quirinale è molto semplice: "Vogliamo dare il miglior presidente possibile all'Italia e vogliamo farlo nel minor tempo possibile per tornare a occuparci degli italiani, abbassando il costo delle bollette e dando ristori a chi sta perdendo soldi per via della pandemia". Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, scrivendo su Facebook. "È quindi irricevibile la proposta Berlusconi ed è certamente contraria all'idea di tempi stretti l'idea Draghi. Su queste basi possiamo ragionare con tutto l'arco parlamentare", ha scritto Di Stefano rilanciando la sua intervista a "Vista Quirinale" di "Rai Radio1". (Res)