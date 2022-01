Roma: Baglio-Tempesta (Pd), più risorse a scuola, sociale e verde, è bilancio di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intendiamo dare risposte alle esigenze urgenti della nostra città e alle macro-sfide che ci attendono: potenziamento della macchina amministrativa per gestire progetti e fondi del Pnrr; snellimento delle procedure; decentramento amministrativo; riduzione di emissioni di Co2 in osservanza degli imperativi dell'Ue. Per ottimizzare gli obiettivi strategici stiamo lavorando per aumentare la capacità di spesa corrente e per migliorare le funzioni di riscossione dell'Ente", continua la nota di Baglio e Tempesta. (segue) (Com)