Roma: Baglio-Tempesta (Pd), più risorse a scuola, sociale e verde, è bilancio di sviluppo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo molto terreno da recuperare per restituire alla Capitale la dignità che merita. Questa sessione di bilancio rappresenta per noi l'inizio di un percorso di svolta per la città di Roma a partire dai settori che presentano maggiori criticità. Con queste misure, vogliamo focalizzarci sul reperimento di risorse per dare nuova linfa alla Capitale, mettere a segno tutti gli obiettivi di programma che questa amministrazione si è prefissata, dare finalmente servizi di qualità a tutti i cittadini romani" concludono. (Com)