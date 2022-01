Argentina: ondata di caldo, toccato record storico di consumo elettrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ente regolatore del servizio elettrico (Enre) nel peggior momento della giornata sono stati 200 mila gli utenti rimasti senza luce nell'area metropolitana di Buenos Aires (Amba). Il governo ha chiesto alle grandi industrie di ridurre la richiesta di energia nelle ore critiche tra le 13 e le 16 per garantire il somministro agli utenti residenziali. "Il sistema sta lavorando al massimo, abbiamo chiesto ai grandi utenti che più consumano di ridurre la richiesta nelle ore picco", ha dichiarato il segretario per l'Energia, Dario Martinez. "Se si tratta di solo due giorni e si fa in modo coordinato non abbiamo problemi ad accogliere la richiesta", ha dichiarato da parte sua il segretario generale della Confederazione argentina della media impresa (Came), Ricardo Diab. (segue) (Abu)