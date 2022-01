© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala si collega con il Congresso provinciale di Azione.Evento online sulla pagina Facebook di Milano in Azione e sul canale YouTube (ore 10:30)REGIONEL'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, interviene alla manifestazione del sin dacato Sulpl perché la nuova legge nazionale delle polizie locali equipari i vigili ad agenti di polizia giudiziaria.Corso Monforte, angolo via Vivaio (ore 11)VARIEPrimo Congresso provinciale del partito Azione di Carlo Calenda. Partecipano, tra gli altri, il Sindaco di milano, Giuseppe Sala, il leader di Azione Carlo Calenda, il Senatore Matteo Richetti, il Deputato Enrico Costa, il Deputato Nunzio Angiola, il Consigliere Regionale Niccolò Carretta, il Segretario metropolitano del Pd Silvia Roggiani.Evento online sulla pagina Facebook di Milano in Azione e sul canale YouTube (ore 10)Manifestazione organizzata da “Per l'Italia con Paragone-Italexit” a favore dei diritti e delle libertà individuali e contro le politiche del governo e il super green pass.Piazza XXV Aprile (ore 15) (Rem)