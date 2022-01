Firenze: Sistema trasporti, tassista aggredisce turista, Nardella prenda provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un calcio e poi uno schiaffo in pieno volto. È la reazione - ripresa da un cittadino in un video diffuso sui social network - di un tassista che ieri sera a Firenze ha aggredito una turista americana dopo una discussione sul prezzo della corsa, giudicato eccessivo dalla donna". Lo si legge in una nota di Sistemi trasporti. "Nelle immagini si vede il tassista che si scaglia contro la donna, dandole prima un calcio agli stinchi e poi uno schiaffo. La turista chiede poi ai presenti di chiamare la polizia. La ragazza ha detto che la lite sarebbe partita già quando i due erano dentro il veicolo, con il tassista che avrebbe spaccato il divisore anti-Covid per poi sputarle sul viso". (segue) (Com)