Città metropolitana Roma: vice sindaco, terminati lavoro strada Colli Garinelli

- Sono terminati i lavori di rifacimento stradale e completamento del tratto contrada S. Antonio Meo confine con il comune di Anagni. "Con un investimento di oltre centomila euro siamo riusciti in tempi molto rapidi a sistemare la viabilità di questa strada che necessitava di un intervento di miglioramento e messa in sicurezza. Attraverso un lavoro sinergico con la consigliera delegata Manuela Chioccia, siamo riusciti a far sostituire la segnaletica verticale usurata e contestualmente il ripristino quella orizzontale. Un intervento necessario per questo importante quadrante stradale", dichiara Pierlugi Sanna, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. (Com)