Difesa: Marina di Taiwan mette in servizio le prime due navi posamine della flotta

- La Marina taiwanese ha messo in servizio le prime due navi posamine della sua flotta, che rafforzeranno la capacità difensiva dell'Isola contro le crescenti pressioni da parte cinese. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Cna", precisando che le imbarcazioni sono state presentate in una cerimonia presenziata oggi dalla presidente progressista Tsai Ing-wen. Le navi opereranno sotto il controllo della 192ma flotta e saranno in ​​grado di disseminare automaticamente un gran numero di mine piccole ma potenti, senza il bisogno di ricorrere alle unità subacquee. Secondo il cantiere locale Lungteh Shipbuilding, incaricato della costruzione, ogni nave misura 41 metri di lunghezza e 8,8 metri di larghezza, raggiunge una profondità pari a 1,607 metri e un dislocamento a pieno carico di 347 tonnellate. Le imbarcazioni sono armate con un cannone T-75 da 20 millimetri a prua, e una mitragliatrice T-74 da 7,62 millimetri e tre cingoli per la posa di mine su ciascun lato. Inizialmente erano state commissionate quattro unità, con uno stanziamento di 33,25 milioni dal 2017 al 2021. Le posamine incrementano le prestazioni della Marina "nella protezione delle nostre acque"; la loro messa in servizio, inoltre, "dimostra i risultati raggiunti dall'industria locale in materia di difesa e prova al mondo la nostra determinazione nel difendere il nostro Paese", ha sottolineato Tsai. (Cip)