Roma: Azione, primo congresso provinciale, Lobefaro nuovo segretario

19 luglio 2021

- Giuseppe Lobefaro, attualmente consigliere al Primo municipio, è il nuovo segretario provinciale romano di Azione. È l'esito del primo congresso del partito romano di Carlo Calenda, che si è svolto da remoto nel rispetto delle vigenti misure anti-Covid.Ad aprire i lavori il senatore di Azione, Matteo Richetti che ha ricordato come "celebrare un congresso sia una assunzione di responsabilità per un partito vero come siamo noi. In questi due anni Azione si è contraddistinta per le proposte avanzate su Next Generation, donne, giovani, scuola, sempre con l'ambizione di avanzare una soluzione. In Italia c'è bisogno di un partito che sia diverso dal massimalismo del Pd e dai sovranisti e che abbia radicamento e radicalità per proseguire l'importantissimo lavoro fatto in questi due anni, dalla fondazione di Azione fino a piazza del Popolo". (segue) (Com)