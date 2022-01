Roma: Azione, primo congresso provinciale, Lobefaro nuovo segretario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo ambizioso è quello di creare una nuova classe dirigente e dettare l'agenda politica – ha detto la consigliera regionale Valentina Grippo nella relazione introduttiva -. Lo abbiamo già fatto su temi fondamentali con il lavoro dei tavoli tematici e dei gruppi territoriali, fondamentali per la candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma. E proprio in questi gruppi si trovava quella nuova classe dirigente che oggi siede in alcune importanti istituzioni come il Campidoglio o la città Metropolitana: penso a Flavia De Gregorio, Francesco Carpano o Dario Nanni e ad Alessia Pieretti". Per Giuseppe Loberafo, neosegretario provinciale di Roma "abbiamo la responsabilità di consolidare il grande lavoro fatto da Carlo Calenda che ci ha portato a essere la Lista più votata. Come neo segretario punterò su trasporti, rifiuti, scuola e valorizzazione dei centri storici della Provincia di Roma". (segue) (Com)