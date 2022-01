Roma: Azione, primo congresso provinciale, Lobefaro nuovo segretario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al congresso arriviamo forti ma ne usciremo ancora più forti – ha detto - Andrea Mazziotti, responsabile del programma di Azione -. Le prossime elezioni politiche sono il nostro banco di prova, soprattutto dopo la federazione siglata due giorni fa con +Europa. Il radicamento territoriale di Azione non finisce ma inizia con il congresso". Per il professor Walter Ricciardi, intervenuto ai lavori "Azione ha individuato la sanità e la salute come priorità, avanzando proposte che ci dicevano essere troppo 'tecniche'. Invece le nostre proposte avrebbero fatto la differenza tra la vita e la morte in questi tempi di Covid. Dunque i nostri temi rimangono attuali e li rilanceremo nel tavolo del 'Programma per l'Italia' coordinato da Carlo Cottarelli. Altro tema toccato nella giornata congressuale, quello dell'istruzione. "Le nostre proposte – ha osservato Maria Pia Bucchioni, responsabile formazione e istruzione del partito – vanno dal comparto 0-6 alla dispersione scolastica alla mancanza di investimenti e al divario strutturale e tecnologico tra Nord e Sud e a Roma, tra centro e periferia. Oggi il settore è in sofferenza per la pandemia, con interventi a macchia di leopardo anche da parte degli Enti locali". (Com)