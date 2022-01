Lavoro: Felsa Cisl Lombardia, nel 2021 boom di interinali, occorrono più tutele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3° congresso regionale ha confermato Guido Fratta al vertice della Felsa Lombardia, la federazione della Cisl che rappresenta i lavoratori somministrati, i collaboratori e gli autonomi. Con lui in segreteria sono stati eletti anche Alberto Trevisan, Kelly Bassi e Halyna Storozhynska. Fratta, 43 anni, è bergamasco e guida l'organizzazione sindacale dal 2019, oltre a coordinare territorialmente la Felsa orobica. Presenti al congresso anche Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia, e il segretario nazionale Felsa Daniel Zanda. Il congresso, che ha riunito oggi a Desenzano del Garda 52 delegati in rappresentanza di oltre ottomila iscritti, è stato un importante momento di confronto sulle problematiche e le prospettive dei settori "non standard" del lavoro lombardo che, come sottolineato nella relazione di Fratta "sono sempre meno atipici, sempre più diffusi, e sempre più bisognosi di supporto e rappresentanza". In effetti i numeri parlano chiaro: nell'ultimo quadriennio 2018/2021 gli occupati medi interinali sono stati circa 138mila con un incremento del 30 per cento in dieci anni. E nel secondo semestre del 2021 "hanno raggiunto il picco di 152mila, un vero e proprio record" ha sottolineato Fratta. Oltre il 50 per cento dei somministrati lombardi è giovane e compreso in una fascia di età tra 18 e 34 anni, nonostante in termini percentuali questo trend sia in calo. E ciò perché negli ultimi anni sono aumentati gli occupati con età più avanzata. Si tratta dei cosiddetti "lavoratori di ritorno", che si reinventano dopo un precedente e continuativo rapporto di lavoro o a seguito di un'esperienza con partita Iva. O ancora, donne che riprendono il percorso dopo un lungo periodo di cura della famiglia. E proprio le donne costituiscono stabilmente il 40 per cento della platea interinale, valore in media con i dati regionali ma superiore nel comparto industriale. (segue) (Rem)