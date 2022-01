Lavoro: Felsa Cisl Lombardia, nel 2021 boom di interinali, occorrono più tutele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In costante crescita invece il numero degli stranieri impiegati, passati dal 27 al 33 per cento in meno di cinque anni e prevalentemente provenienti dal continente Africano e dall'Est Europa. "Tuttavia la crisi provocata dalla pandemia – ha sottolineato il segretario generale della Felsa Lombardia - ha fatto emergere anche tutte le fragilità del settore accentuando nei mesi peggiori del 2020 quel dualismo tra lavoratori protetti e non". Durante gli ultimi anni si è assistito ad una progressiva trasformazione del lavoro somministrato con un forte incremento dello staff leasing (assunzione a tempo indeterminato con agenzia) che garantisce copertura economica anche in assenza di missione. Oltre 30 mila persone nella nostra regione hanno oggi un contratto di questo tipo. Inoltre, sta mutando la geografia della somministrazione, con il diffondersi delle assunzioni internali nel settore dei trasporti e della logistica, localizzate in particolare nella bassa pianura intorno alla Brebemi. Durante il congresso sono state analizzate anche le problematiche relative alle collaborazioni, ai navigator ed al lavoro autonomo. Con una sfida ben chiara a Felsa Lombardia: rappresentare sempre più il lavoro che cambia, indipendentemente dalla modalità in cui è svolto, contrattando tutele crescenti, welfare adeguato, formazione e previdenza integrativa. (Rem)