Infrastrutture: Regione, approvata tariffa prezzi 2022 per opere pubbliche e impiantistiche Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tariffa in argomento, pertanto, come aggiornata e revisionata a cura del Ministero delle Infrastrutture (Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), della Regione Lazio (Assessorato ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo) e del Comune di Roma (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) è composta dalle seguenti Parti: Copertina "Tariffa dei prezzi Edizione 2022"; Introduzione e indice Tariffa 2022; Parte A: Opere edili; Parte B: Opere stradali e infrastrutture a rete; Parte C: Sistemazione aree a verde; Parte D: Impianti elettrici; Parte E: Impianti tecnologici; Parte F: Opere idrauliche e opere marittime; Parte G: Interventi di piccola manutenzione; Parte H: Opere di conservazione e restauro Parte S: Costi della sicurezza. La tariffa prezzi anno 2022 entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Burl, e da tale momento cessa di avere vigenza la Tariffa Prezzi edizione 2020. La tariffa prezzi anno 2022 sarà pubblicata anche sul sito istituzionale della Regione Lazio. (segue) (Com)