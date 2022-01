Infrastrutture: Regione, approvata tariffa prezzi 2022 per opere pubbliche e impiantistiche Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello delle opere pubbliche è un settore che ci preme salvaguardare, soprattutto dopo l'aumento dei costi di alcuni dei principali materiali da costruzione in Italia e nel Lazio. In particolare le opere pubbliche che riguardano i territori gravemente colpiti dal sisma del 2016 dove stiamo lavorando per ricostruire e ridare nuova vita al territorio della provincia di Rieti con interventi mirati per la rinascita strutturale e non solo di queste aree", dichiara l'assessore alle Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino e l'assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, Mauro Alessandri. (Com)