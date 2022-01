Campidoglio: Santori (Lega), bilancio inadeguato, priorità ignorate e scarsa programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo delusi da un bilancio per Roma Capitale nel quale leggiamo un aumento delle spese centralizzate modello Unione Sovietica che solo per il gabinetto del Sindaco Gualtieri salgono da 3.600.000 a 5.070.000 euro , con un aumento del 38 per cento, rispetto al 2021, cui si aggiungono 500.000 euro ( +634 per cento) per manifestazioni ed eventi, e si vogliono spendere oltre 33 milioni in cinque anni per lo staff del primo cittadino. Idem per la Direzione Generale: un aumento spropositato rispetto al 2021 dove compaiono ulteriori 20 milioni di euro per professionisti esterni. Abbiamo tra le mani un documento che tralascia le raccomandazioni dell'Oref sui necessari obiettivi di servizio e di gestione delle aziende partecipate, sulla pianificazione della spesa per il personale". Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega Fabrizio Santori, a margine del suo intervento in Assemblea capitolina dove è iniziata la discussione sul bilancio di previsione della città. (segue) (Com)