Campidoglio: Santori (Lega), bilancio inadeguato, priorità ignorate e scarsa programmazione (2)

- "Un bilancio nel quale .- spiega - non si pensa alla gestione del grande patrimonio immobiliare della città, e se è vero che le spese per le politiche sociali salgono del 36 per cento, e cioè di 276 milioni, salta però agli occhi la diminuzione del 7 per cento per le case di riposo, mentre si destinano 5 milioni di euro ad associazioni private e aumentano del 60 per cento i fondi per rom, sinti e camminanti e immigrati". "A Roma la Tari è la più alta d'Italia, ma si sbandierano 40 milioni per la pulizia di strade e piazze che continuano ad essere sporche. Aumenta di 70 euro il prezzo della concessione dei loculi, i cimiteri romani sono alla rovina, onta ai nostri defunti e a chi li ricorda, nello spregio totale di una cultura che fonda le sue radici nella storia. Lo stanziamento per questo settore è fermo a 4 milioni, non solo non aumenta, ma è impossibile non chiedersi dove siano finiti i soldi destinati a questo scopo in precedenza. Per fare ancora qualche esempio", prosegue Santori, "ci sono solo 3 milioni per la sicurezza, per la Polizia locale c'è un taglio del 9 per cento, e per il turismo un aumento pari solo all'8 per cento. Male la sforbiciata del 40 per cento per il Dipartimento entrate, e molto discutibile è la ripartizione dei 16 milioni destinati ai Municipi. Non c'è abbastanza impegno per le grandi sfide che attendono la città, oltre al Pnnr, il Giubileo 2025 e l'Expo 2030. Abbiamo presentato un fiume di ordini del giorno ed emendamenti per migliorare la proposta. Siamo disposti a collaborare, ma quanto è stato scritto non è all'altezza della capitale d'Italia", Santori. (Com)