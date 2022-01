Milano: Sardone (Lega), bambino affetto da osteogenesi, assurda burocrazia del Comune per cambio scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La vicenda di Leonardo, il piccolo che soffre di osteogenesi e non può fare lezione nei container installati nel giardino dell'istituto di via Gattamelata, è pazzesca. Ricordo che da anni tanti bambini sono costretti a studiare in container, tipici di zone terremotate, perché i lavori di ristrutturazione della scuola durano da 7 anni e non sono ancora finiti! Un ritardo incredibile e inaccettabile”. Lo dichiara in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale a Milano della Lega. “I genitori di Leonardo hanno chiesto giustamente di poter cambiare scuola in quanto quei locali sono inadatti per il bambino e pericolosi per le sue ‘ossa di cristallo’ visto che ha già avuto degli incidenti in quella struttura. - aggiunge Sardone - Il Comune di Milano e l'assessore Scavuzzo, così come i suoi predecessori, si sono opposti costringendo Leonardo a non andare a scuola e a perdere la possibilità di stare con i suoi coetanei. Non vogliono creare un precedente ma così facendo, con una burocrazia senza senso, girano le spalle a una famiglia e a un bambino che vorrebbe solamente studiare e stare con altri bambini a scuola”. “Un anno fa avevo segnalato la situazione di questo istituto: è vergognoso che a Milano, città che vuole essere capitale internazionale, i bambini siano costretti ai container e ci vogliano 7 anni per ristrutturare una scuola. I genitori di Leonardo hanno chiesto a Sala un intervento di buonsenso e di cuore. Sarebbe incredibile e vergognoso dire ancora no. Allo stesso tempo chiediamo che si spieghino i motivi di ritardi così incredibili per questa scuola" conclude l’eurodeputata e consigliere comunale della Lega (Com)